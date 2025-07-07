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СК назвал основную версию гибели Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
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16:23 07.07.2025 (обновлено: 16:43 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/versiya-2027701780.html
СК назвал основную версию гибели Старовойта
СК назвал основную версию гибели Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
СК назвал основную версию гибели Старовойта
Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта – самоубийство, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светалана... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:23:00+03:00
2025-07-07T16:43:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
роман старовойт
курская область
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта – самоубийство, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светалана Петренко."Основная версия – самоубийство", - сказала Петренко.Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт, курская область, самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Роман Старовойт, Курская область, Самоубийство Романа Старовойта
СК назвал основную версию гибели Старовойта

СК назвал самоубийство основной версией гибели Старовойта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта – самоубийство, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светалана Петренко.
"Основная версия – самоубийство", - сказала Петренко.
Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
Вчера, 10:23
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Роман СтаровойтКурская областьСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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