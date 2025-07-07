https://ria.ru/20250707/versiya-2027701780.html

СК назвал основную версию гибели Старовойта

СК назвал основную версию гибели Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025

СК назвал основную версию гибели Старовойта

Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта – самоубийство, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светалана... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:23:00+03:00

2025-07-07T16:23:00+03:00

2025-07-07T16:43:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

роман старовойт

курская область

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Основная версия гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта – самоубийство, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светалана Петренко."Основная версия – самоубийство", - сказала Петренко.Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

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2025

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт, курская область, самоубийство романа старовойта