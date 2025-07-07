https://ria.ru/20250707/veduschiy-2027632149.html

В Екатеринбурге избили ведущего канала "Карусель"

В Екатеринбурге избили ведущего канала "Карусель" - РИА Новости, 07.07.2025

В Екатеринбурге избили ведущего канала "Карусель"

Ведущего телеканала "Карусель", актера театра и кино Андрея Гликогена (настоящее имя - Андрей Карпов) избили в Екатеринбурге на глазах у детей, заявил РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:18:00+03:00

2025-07-07T12:18:00+03:00

2025-07-07T14:37:00+03:00

екатеринбург

свердловская область

урал

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Ведущего телеканала "Карусель", актера театра и кино Андрея Гликогена (настоящее имя - Андрей Карпов) избили в Екатеринбурге на глазах у детей, заявил РИА Новости Никита Луговой, менеджер артиста. По его словам, происшествие произошло на улице 8 Марта в столице Урала вечером 5 июля, когда Гликоген возвращался в отель. "Нападавший поймал артиста в переулке, сделал два выстрела в небо и прислонил табельное оружие к его виску, надел наручники и жестоко избил на глазах у детей... Напавший скрылся с места преступления и уехал в сторону Полевского", – сказал Луговой. Менеджер артиста отметил, что у Гликогена сняты побои и подано заявление в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области. Концерт, который должен был состояться с участием артиста 6 июля в Екатеринбурге, перенесен на неопределенную дату. Луговой заявил, что напал на артиста сержант из отдела ОМВД "Полевской". По его словам, молодые люди были знакомы заочно, а поводом стала ревность – девушка от полицейского ушла к артисту. "Нам сказали, что его отстранили от работы с сегодняшнего дня и начата служебная проверка, потому что он использовал табельное оружие и в тот день был не на службе, действовал в личных интересах", – добавил собеседник агентства. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов Свердловской области.Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что достоверность сведений о нападении на артиста проверяется. "О результатах дополнительно проинформирую, прошу не делать преждевременных однозначных выводов", – добавил он.

https://ria.ru/20250705/dagestan-2027426908.html

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свердловская область

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екатеринбург, свердловская область, урал, происшествия