https://ria.ru/20250707/vagon--2027595918.html

На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов

На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 07.07.2025

На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов

Порожний вагон грузового поезда сошёл с рельсов в понедельник на станции Курган Южно-Уральской железной дороги, никто не пострадал, на место направлен... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:51:00+03:00

2025-07-07T09:51:00+03:00

2025-07-07T09:51:00+03:00

южно-уральская железная дорога

курган

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020708328_0:109:2933:1759_1920x0_80_0_0_081b6e77d59c24296ba8094c33da7bd5.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Порожний вагон грузового поезда сошёл с рельсов в понедельник на станции Курган Южно-Уральской железной дороги, никто не пострадал, на место направлен восстановительный поезд, сообщила пресс-служба ЮУЖД. "Седьмого июля в 07.30 мск в грузовом парке станции Курган Южно-Уральской железной дороги произошёл сход одного порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет, уточняется в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020326593.html

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южно-уральская железная дорога, курган, происшествия