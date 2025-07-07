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На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 07.07.2025
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09:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vagon--2027595918.html
На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов
На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 07.07.2025
На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов
Порожний вагон грузового поезда сошёл с рельсов в понедельник на станции Курган Южно-Уральской железной дороги, никто не пострадал, на место направлен... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:51:00+03:00
2025-07-07T09:51:00+03:00
южно-уральская железная дорога
курган
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Порожний вагон грузового поезда сошёл с рельсов в понедельник на станции Курган Южно-Уральской железной дороги, никто не пострадал, на место направлен восстановительный поезд, сообщила пресс-служба ЮУЖД. "Седьмого июля в 07.30 мск в грузовом парке станции Курган Южно-Уральской железной дороги произошёл сход одного порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет, уточняется в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются, добавляет пресс-служба.
https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html
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южно-уральская железная дорога, курган, происшествия
Южно-Уральская железная дорога, Курган, Происшествия
На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов

Вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Курган ЮУЖД, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Порожний вагон грузового поезда сошёл с рельсов в понедельник на станции Курган Южно-Уральской железной дороги, никто не пострадал, на место направлен восстановительный поезд, сообщила пресс-служба ЮУЖД.
"Седьмого июля в 07.30 мск в грузовом парке станции Курган Южно-Уральской железной дороги произошёл сход одного порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении.
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На движение пассажирских поездов происшествие не влияет, уточняется в сообщении.
Причины произошедшего устанавливаются, добавляет пресс-служба.
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