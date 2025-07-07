https://ria.ru/20250707/uzbekistan-2027602136.html

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО - РИА Новости, 07.07.2025

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО

Ромитанский районный суд по уголовным делам Бухарской области Узбекистана приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в СВО,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:13:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 7 июл – РИА Новости. Ромитанский районный суд по уголовным делам Бухарской области Узбекистана приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в СВО, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По данным суда, житель Ромитанского района в июле 2018 года выехал в Россию на заработки, в июле 2024 года он решил подписать контракт для участия в СВО, прошел курс военной подготовки, затем участвовал в боевых действиях на территории ЛНР, был ранен и прошел лечение. В декабре 2024 года он вернулся в Узбекистан, а в феврале этого года был задержан. "Признать А.Р., 1993 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора. Статья УК Узбекистана за участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим этой страны, предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние и отсутствия предыдущих судимостей у подсудимого, уточняется в материалах. В мае Янгиюльский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 50-летнего местного жителя к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20250629/naemniki-2026141349.html

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