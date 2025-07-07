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Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников - РИА Новости, 07.07.2025
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16:05 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/upts-2027697936.html
Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников
Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников - РИА Новости, 07.07.2025
Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников
Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) требует через суд признать отказ в брони от мобилизации священников незаконным и требует... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:05:00+03:00
2025-07-07T16:05:00+03:00
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) требует через суд признать отказ в брони от мобилизации священников незаконным и требует отсрочку от призыва, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. "Черкасская епархия УПЦ подала в Киевский окружной административный суд административный иск против положений нормативно-правового акта государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), касающегося бронирования священнослужителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. Иск Черкасской епархии касается установленных критериев, определяющих религиозные организации как критически важные для брони их сотрудников от мобилизации. В епархии считают, что ГЭСС не предоставила священникам УПЦ равных возможностей с другими конфессиями в отношении бронирования от мобилизации. Юристы ссылаются на закон о недискриминации, который гарантирует равные права и возможности для всех граждан страны. Черкасская епархия требует отменить ряд пунктов "спорного документа ГЭСС" и просит суд признать эти пункты противоправными и недействительными, а также предоставить духовенству возможность воспользоваться своим конституционным правом на отсрочку от мобилизации. Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того, как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250707/vsu-2027671612.html
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украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников

Черкасская епархия УПЦ через суд требует отсрочки от мобилизации священников

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) требует через суд признать отказ в брони от мобилизации священников незаконным и требует отсрочку от призыва, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Черкасская епархия УПЦ подала в Киевский окружной административный суд административный иск против положений нормативно-правового акта государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), касающегося бронирования священнослужителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров
Вчера, 14:53
Иск Черкасской епархии касается установленных критериев, определяющих религиозные организации как критически важные для брони их сотрудников от мобилизации. В епархии считают, что ГЭСС не предоставила священникам УПЦ равных возможностей с другими конфессиями в отношении бронирования от мобилизации. Юристы ссылаются на закон о недискриминации, который гарантирует равные права и возможности для всех граждан страны.
Черкасская епархия требует отменить ряд пунктов "спорного документа ГЭСС" и просит суд признать эти пункты противоправными и недействительными, а также предоставить духовенству возможность воспользоваться своим конституционным правом на отсрочку от мобилизации.
Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того, как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Настоятель храма святой великомученицы Параскевы канонической Украинской православной церкви Александр Жук - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
На Украине сотрудники ТЦК задержали настоятеля храма канонической УПЦ
12 июня, 15:01
 
УкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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