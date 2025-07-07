https://ria.ru/20250707/upts-2027697936.html

Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников

Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников - РИА Новости, 07.07.2025

Черкасская епархия УПЦ требует отсрочки от мобилизации священников

Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) требует через суд признать отказ в брони от мобилизации священников незаконным и требует... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:05:00+03:00

2025-07-07T16:05:00+03:00

2025-07-07T16:05:00+03:00

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) требует через суд признать отказ в брони от мобилизации священников незаконным и требует отсрочку от призыва, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. "Черкасская епархия УПЦ подала в Киевский окружной административный суд административный иск против положений нормативно-правового акта государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), касающегося бронирования священнослужителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. Иск Черкасской епархии касается установленных критериев, определяющих религиозные организации как критически важные для брони их сотрудников от мобилизации. В епархии считают, что ГЭСС не предоставила священникам УПЦ равных возможностей с другими конфессиями в отношении бронирования от мобилизации. Юристы ссылаются на закон о недискриминации, который гарантирует равные права и возможности для всех граждан страны. Черкасская епархия требует отменить ряд пунктов "спорного документа ГЭСС" и просит суд признать эти пункты противоправными и недействительными, а также предоставить духовенству возможность воспользоваться своим конституционным правом на отсрочку от мобилизации. Союз православных журналистов 28 июня сообщал, что после того, как власти Украины не предоставили священнослужителям УПЦ отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250707/vsu-2027671612.html

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украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц