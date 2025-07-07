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В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
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21:10 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027780079.html
В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ
В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ
Депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что потери в ВСУ "сумасшедшие", но о них не говорят. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:10:00+03:00
2025-07-07T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что потери в ВСУ "сумасшедшие", но о них не говорят."То же возвращение 6 тысяч тел (погибших украинских военных – ред.), взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт еще 10 лет. "Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем. Посмотрите на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют", - отметила Скороход. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, анна скороход
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Анна Скороход
В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ

Депутат Рады Скороход заявила, что обществу не говорят о сумасшедших потерях ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что потери в ВСУ "сумасшедшие", но о них не говорят.
«
"То же возвращение 6 тысяч тел (погибших украинских военных – ред.), взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
По ее словам, у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт еще 10 лет.
"Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем. Посмотрите на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют", - отметила Скороход.
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Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАнна Скороход
 
 
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