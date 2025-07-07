https://ria.ru/20250707/ukraina-2027780079.html

В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ

В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

В Раде заявили о сумасшедших потерях ВСУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что потери в ВСУ "сумасшедшие", но о них не говорят. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:10:00+03:00

2025-07-07T21:10:00+03:00

2025-07-07T21:10:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

анна скороход

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что потери в ВСУ "сумасшедшие", но о них не говорят."То же возвращение 6 тысяч тел (погибших украинских военных – ред.), взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт еще 10 лет. "Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем. Посмотрите на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют", - отметила Скороход. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, анна скороход