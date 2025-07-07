https://ria.ru/20250707/ukraina-2027661479.html

На Украине задержали экс-чиновника Минобороны

На Украине задержали экс-чиновника Минобороны - РИА Новости, 07.07.2025

На Украине задержали экс-чиновника Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:12:00+03:00

2025-07-07T14:12:00+03:00

2025-07-07T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Разоблачили экс-чиновника минобороны, который украл 90 миллионов гривен (почти 2,2 миллиона долларов - ред.) на закупке противотанкового вооружения для ВСУ… Разоблачены и два его сообщника из компании-подрядчика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что экс-чиновник заключил госконтракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. Оборонная компания должна была поставить ведомству ПТРК. Однако вместо современного вооружения подрядчики поставили непригодные к использованию противотанковые установки, а полученные средства вывели в тень. По данным СБУ, троих фигурантов дела обвиняют в нарушении статьей "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям", "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия". Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html

https://ria.ru/20250219/korruptsiya-2000328473.html

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в мире, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина