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На Украине задержали экс-чиновника Минобороны - РИА Новости, 07.07.2025
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14:12 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027661479.html
На Украине задержали экс-чиновника Минобороны
На Украине задержали экс-чиновника Минобороны - РИА Новости, 07.07.2025
На Украине задержали экс-чиновника Минобороны
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:12:00+03:00
2025-07-07T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Разоблачили экс-чиновника минобороны, который украл 90 миллионов гривен (почти 2,2 миллиона долларов - ред.) на закупке противотанкового вооружения для ВСУ… Разоблачены и два его сообщника из компании-подрядчика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что экс-чиновник заключил госконтракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. Оборонная компания должна была поставить ведомству ПТРК. Однако вместо современного вооружения подрядчики поставили непригодные к использованию противотанковые установки, а полученные средства вывели в тень. По данным СБУ, троих фигурантов дела обвиняют в нарушении статьей "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям", "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия". Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html
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в мире, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
На Украине задержали экс-чиновника Минобороны

На Украине задержали экс-чиновника Минобороны по делу о хищении

© Фото : Служба безопасности Украины/TelegramЗадержание бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ
Задержание бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Служба безопасности Украины/Telegram
Задержание бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Разоблачили экс-чиновника минобороны, который украл 90 миллионов гривен (почти 2,2 миллиона долларов - ред.) на закупке противотанкового вооружения для ВСУ… Разоблачены и два его сообщника из компании-подрядчика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Уточняется, что экс-чиновник заключил госконтракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ. Оборонная компания должна была поставить ведомству ПТРК. Однако вместо современного вооружения подрядчики поставили непригодные к использованию противотанковые установки, а полученные средства вывели в тень.
По данным СБУ, троих фигурантов дела обвиняют в нарушении статьей "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям", "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия". Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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