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СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html
СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины
СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины - РИА Новости, 07.07.2025
СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины
США могут в скором времени дистанцироваться от конфликта на Украине и переложить ответственность за его решение на Европу, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:39:00+03:00
2025-07-07T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
европа
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. США могут в скором времени дистанцироваться от конфликта на Украине и переложить ответственность за его решение на Европу, пишет L'AntiDiplomatico."В ближайшем будущем все более вероятным становится постепенное самоустранение США от украинской шахматной доски, оставленной на откуп глупым европейским "посредникам", — говорится в публикации.Автор статьи также отметил, что обсуждения ситуации на Украине президентом США Дональдом Трампом с российским коллегой Владимиром Путиным не будут иметь весомых результатов, пока Вашингтон не учтет все условия, которые необходимы для разрешения конфликта и о которых неоднократно говорила Москва.На прошлой неделе американский лидер заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html
https://ria.ru/20250707/spisok-2027589725.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа
СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины

L'AntiDiplomatico: США могут дистанцироваться от решения украинского конфликта

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. США могут в скором времени дистанцироваться от конфликта на Украине и переложить ответственность за его решение на Европу, пишет L'AntiDiplomatico.
"В ближайшем будущем все более вероятным становится постепенное самоустранение США от украинской шахматной доски, оставленной на откуп глупым европейским "посредникам", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины
Вчера, 10:17
Автор статьи также отметил, что обсуждения ситуации на Украине президентом США Дональдом Трампом с российским коллегой Владимиром Путиным не будут иметь весомых результатов, пока Вашингтон не учтет все условия, которые необходимы для разрешения конфликта и о которых неоднократно говорила Москва.
На прошлой неделе американский лидер заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕвропа
 
 
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