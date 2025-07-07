https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html

СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины

СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины - РИА Новости, 07.07.2025

СМИ раскрыли, на что могут пойти США в отношении Украины

США могут в скором времени дистанцироваться от конфликта на Украине и переложить ответственность за его решение на Европу, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:39:00+03:00

2025-07-07T12:39:00+03:00

2025-07-07T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. США могут в скором времени дистанцироваться от конфликта на Украине и переложить ответственность за его решение на Европу, пишет L'AntiDiplomatico."В ближайшем будущем все более вероятным становится постепенное самоустранение США от украинской шахматной доски, оставленной на откуп глупым европейским "посредникам", — говорится в публикации.Автор статьи также отметил, что обсуждения ситуации на Украине президентом США Дональдом Трампом с российским коллегой Владимиром Путиным не будут иметь весомых результатов, пока Вашингтон не учтет все условия, которые необходимы для разрешения конфликта и о которых неоднократно говорила Москва.На прошлой неделе американский лидер заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html

https://ria.ru/20250707/spisok-2027589725.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа