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Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 07.07.2025 (обновлено: 14:17 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027633403.html
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине
Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:24:00+03:00
2025-07-07T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", - отметил он в интервью газете "Magyar Nemzet". Очевидно, продолжил он, что нынешнее русофобное руководство Украины не представляет население русскоязычных регионов страны: оно относится к ним как к людям второго сорта.В этом контексте глава МИД вспомнил заявление Владимира Зеленского, который ранее публично оскорблял жителей Юго-Востока, называя их "существами". Он также призывал их "убираться в Россию". По сути эти люди последовали совету Зеленского, подытожил Лавров. Глава МИД также напомнил, что жители Крыма и четырёх новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией, что соответствует международному праву. Он призвал добиваться соблюдение прав тех людей, которые остались на подконтрольных Киеву территориях.
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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в мире, россия, республика крым, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине

Лавров: Украина не может ссылаться на принцип территориальной целостности

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", - отметил он в интервью газете "Magyar Nemzet".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться
Вчера, 08:00
Очевидно, продолжил он, что нынешнее русофобное руководство Украины не представляет население русскоязычных регионов страны: оно относится к ним как к людям второго сорта.
В этом контексте глава МИД вспомнил заявление Владимира Зеленского, который ранее публично оскорблял жителей Юго-Востока, называя их "существами". Он также призывал их "убираться в Россию".
По сути эти люди последовали совету Зеленского, подытожил Лавров. Глава МИД также напомнил, что жители Крыма и четырёх новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией, что соответствует международному праву. Он призвал добиваться соблюдение прав тех людей, которые остались на подконтрольных Киеву территориях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет
4 июня, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРеспублика КрымУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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