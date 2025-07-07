https://ria.ru/20250707/ukraina-2027633403.html

Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине

Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине

Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:24:00+03:00

2025-07-07T12:24:00+03:00

2025-07-07T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", - отметил он в интервью газете "Magyar Nemzet". Очевидно, продолжил он, что нынешнее русофобное руководство Украины не представляет население русскоязычных регионов страны: оно относится к ним как к людям второго сорта.В этом контексте глава МИД вспомнил заявление Владимира Зеленского, который ранее публично оскорблял жителей Юго-Востока, называя их "существами". Он также призывал их "убираться в Россию". По сути эти люди последовали совету Зеленского, подытожил Лавров. Глава МИД также напомнил, что жители Крыма и четырёх новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией, что соответствует международному праву. Он призвал добиваться соблюдение прав тех людей, которые остались на подконтрольных Киеву территориях.

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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