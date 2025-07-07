https://ria.ru/20250707/ukraina-2027633403.html
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине
Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:24:00+03:00
2025-07-07T12:24:00+03:00
2025-07-07T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим не представляет русскоязычное население страны. Соответственно, по международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", - отметил он в интервью газете "Magyar Nemzet". Очевидно, продолжил он, что нынешнее русофобное руководство Украины не представляет население русскоязычных регионов страны: оно относится к ним как к людям второго сорта.В этом контексте глава МИД вспомнил заявление Владимира Зеленского, который ранее публично оскорблял жителей Юго-Востока, называя их "существами". Он также призывал их "убираться в Россию". По сути эти люди последовали совету Зеленского, подытожил Лавров. Глава МИД также напомнил, что жители Крыма и четырёх новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией, что соответствует международному праву. Он призвал добиваться соблюдение прав тех людей, которые остались на подконтрольных Киеву территориях.
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, республика крым, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине
Лавров: Украина не может ссылаться на принцип территориальной целостности