https://ria.ru/20250707/ukraina-2027609203.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2025

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:40:00+03:00

2025-07-07T10:40:00+03:00

2025-07-07T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

россия

игорь терехов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее в понедельник Терехов уже сообщал о взрыве в Харькове. "Взрыв в городе", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Спустя несколько минут он сообщил еще о взрывах. Всего, по словам мэра, в городе прогремело четыре взрыва. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьков, россия, игорь терехов, вооруженные силы украины