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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2025
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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:40:00+03:00
2025-07-07T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
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игорь терехов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. Ранее в понедельник Терехов уже сообщал о взрыве в Харькове. "Взрыв в городе", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Спустя несколько минут он сообщил еще о взрывах. Всего, по словам мэра, в городе прогремело четыре взрыва. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
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в мире, украина, харьков, россия, игорь терехов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Россия, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о четырех новых взрывах во время воздушной тревоги

© AP Photo / Francisco SecoЛюди на станции метро в Харькове
Люди на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Ранее в понедельник Терехов уже сообщал о взрыве в Харькове.
"Взрыв в городе", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Спустя несколько минут он сообщил еще о взрывах. Всего, по словам мэра, в городе прогремело четыре взрыва.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковРоссияИгорь ТереховВооруженные силы Украины
 
 
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