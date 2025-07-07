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В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 07.07.2025 (обновлено: 10:48 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html
В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины
В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины - РИА Новости, 07.07.2025
В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины
Вовлечение США в ситуацию на Ближнем Востоке создаст сложности Вашингтону в вопросе достижения мира на Украине, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:17:00+03:00
2025-07-07T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
ближний восток
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вовлечение США в ситуацию на Ближнем Востоке создаст сложности Вашингтону в вопросе достижения мира на Украине, пишет Responsible Statecraft."Резкое отвлечение американских ресурсов и внимания на Ближний Восток грозит сделать цель содействия мирному соглашению между Россией и Украиной еще более труднодостижимой", — говорится в публикации.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.Газета Washington Post писала, что глава Белого дома вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине. Так, указывает издание, Трамп сейчас решил оказать поддержку Израилю.Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://ria.ru/20250707/spisok-2027589725.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
сша
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в мире, сша, украина, россия, ближний восток
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Ближний Восток
В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины

RS: отвлечение США на Ближний Восток повлияет на мирный процесс по Украине

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вовлечение США в ситуацию на Ближнем Востоке создаст сложности Вашингтону в вопросе достижения мира на Украине, пишет Responsible Statecraft.
"Резкое отвлечение американских ресурсов и внимания на Ближний Восток грозит сделать цель содействия мирному соглашению между Россией и Украиной еще более труднодостижимой", — говорится в публикации.
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Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина
Вчера, 09:18
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
Газета Washington Post писала, что глава Белого дома вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине. Так, указывает издание, Трамп сейчас решил оказать поддержку Израилю.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу. Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияБлижний Восток
 
 
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