https://ria.ru/20250707/ukraina-2027600906.html

В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу

В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу - РИА Новости, 07.07.2025

В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу

Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:10:00+03:00

2025-07-07T10:10:00+03:00

2025-07-07T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Именно минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам минкульта за границу уехали и не вернулись около 3 тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада", - сказал Железняк на видео в своем YouTube-канале. По его словам, за границу выезжают не связанные с культурной деятельностью люди. Это депутаты, бизнесмены, журналисты, чиновники, специалисты из IT-сферы, которые бегут с Украины под видом фейковых артистов, музыкантов, сценических техников. В качестве примера он привел депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области Виктора Жеребнюка, которого пограничники выпустили не как политика, а как члена команды украинского телеканала "1+1" для освещения благотворительных матчей футбольной команды "Динамо". По схемам минкультуры, как отмечает депутат, бизнесмены резко становятся сценическими техниками и едут в один конец "снимать "Евровидение". А друзья офиса Зеленского под Новый год устраивают себе зарубежные каникулы или жизнь в Европе под прикрытием поиска сюжетов для телемарафона. При этом, как заявляет Железняк, кабмин Украины до сих пор так и не создал четких правил выезда мужчин за границу, а министерство культуры этим пользуется. "Ни одного контроля нет, возвращаются мужчины или нет", - подчеркивает депутат. "Мы сняли этот сюжет не для хайпа, а для огласки. Потому что после такого министры должны писать заявления об отставке, а не новые письма на пограничников", - подытожил Железняк. Министр культур Украины Николай Точицкий в октябре прошлого года сообщал, что каждый пятый деятель культуры, выезжающий с Украины за границу, не возвращается обратно. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20250707/kiev-2027568167.html

https://ria.ru/20250626/voenkomat-2025486266.html

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, винницкая область, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире