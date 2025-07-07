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В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу - РИА Новости, 07.07.2025
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В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу - РИА Новости, 07.07.2025
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу
Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:10:00+03:00
2025-07-07T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Именно минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам минкульта за границу уехали и не вернулись около 3 тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада", - сказал Железняк на видео в своем YouTube-канале. По его словам, за границу выезжают не связанные с культурной деятельностью люди. Это депутаты, бизнесмены, журналисты, чиновники, специалисты из IT-сферы, которые бегут с Украины под видом фейковых артистов, музыкантов, сценических техников. В качестве примера он привел депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области Виктора Жеребнюка, которого пограничники выпустили не как политика, а как члена команды украинского телеканала "1+1" для освещения благотворительных матчей футбольной команды "Динамо". По схемам минкультуры, как отмечает депутат, бизнесмены резко становятся сценическими техниками и едут в один конец "снимать "Евровидение". А друзья офиса Зеленского под Новый год устраивают себе зарубежные каникулы или жизнь в Европе под прикрытием поиска сюжетов для телемарафона. При этом, как заявляет Железняк, кабмин Украины до сих пор так и не создал четких правил выезда мужчин за границу, а министерство культуры этим пользуется. "Ни одного контроля нет, возвращаются мужчины или нет", - подчеркивает депутат. "Мы сняли этот сюжет не для хайпа, а для огласки. Потому что после такого министры должны писать заявления об отставке, а не новые письма на пограничников", - подытожил Железняк. Министр культур Украины Николай Точицкий в октябре прошлого года сообщал, что каждый пятый деятель культуры, выезжающий с Украины за границу, не возвращается обратно. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20250707/kiev-2027568167.html
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украина, винницкая область, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, Европа, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу

Железняк: по письмам Минкульта 3 тысячи мужчин уехали с Украины и не вернулись

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Именно минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам минкульта за границу уехали и не вернулись около 3 тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада", - сказал Железняк на видео в своем YouTube-канале.
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По его словам, за границу выезжают не связанные с культурной деятельностью люди. Это депутаты, бизнесмены, журналисты, чиновники, специалисты из IT-сферы, которые бегут с Украины под видом фейковых артистов, музыкантов, сценических техников. В качестве примера он привел депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области Виктора Жеребнюка, которого пограничники выпустили не как политика, а как члена команды украинского телеканала "1+1" для освещения благотворительных матчей футбольной команды "Динамо".
По схемам минкультуры, как отмечает депутат, бизнесмены резко становятся сценическими техниками и едут в один конец "снимать "Евровидение". А друзья офиса Зеленского под Новый год устраивают себе зарубежные каникулы или жизнь в Европе под прикрытием поиска сюжетов для телемарафона.
При этом, как заявляет Железняк, кабмин Украины до сих пор так и не создал четких правил выезда мужчин за границу, а министерство культуры этим пользуется. "Ни одного контроля нет, возвращаются мужчины или нет", - подчеркивает депутат.
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"Мы сняли этот сюжет не для хайпа, а для огласки. Потому что после такого министры должны писать заявления об отставке, а не новые письма на пограничников", - подытожил Железняк.
Министр культур Украины Николай Точицкий в октябре прошлого года сообщал, что каждый пятый деятель культуры, выезжающий с Украины за границу, не возвращается обратно.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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