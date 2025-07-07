https://ria.ru/20250707/ukraina-2027600906.html
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу - РИА Новости, 07.07.2025
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу
Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:10:00+03:00
2025-07-07T10:10:00+03:00
2025-07-07T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
винницкая область
европа
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Именно минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам минкульта за границу уехали и не вернулись около 3 тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада", - сказал Железняк на видео в своем YouTube-канале. По его словам, за границу выезжают не связанные с культурной деятельностью люди. Это депутаты, бизнесмены, журналисты, чиновники, специалисты из IT-сферы, которые бегут с Украины под видом фейковых артистов, музыкантов, сценических техников. В качестве примера он привел депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области Виктора Жеребнюка, которого пограничники выпустили не как политика, а как члена команды украинского телеканала "1+1" для освещения благотворительных матчей футбольной команды "Динамо". По схемам минкультуры, как отмечает депутат, бизнесмены резко становятся сценическими техниками и едут в один конец "снимать "Евровидение". А друзья офиса Зеленского под Новый год устраивают себе зарубежные каникулы или жизнь в Европе под прикрытием поиска сюжетов для телемарафона. При этом, как заявляет Железняк, кабмин Украины до сих пор так и не создал четких правил выезда мужчин за границу, а министерство культуры этим пользуется. "Ни одного контроля нет, возвращаются мужчины или нет", - подчеркивает депутат. "Мы сняли этот сюжет не для хайпа, а для огласки. Потому что после такого министры должны писать заявления об отставке, а не новые письма на пограничников", - подытожил Железняк. Министр культур Украины Николай Точицкий в октябре прошлого года сообщал, что каждый пятый деятель культуры, выезжающий с Украины за границу, не возвращается обратно. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20250707/kiev-2027568167.html
https://ria.ru/20250626/voenkomat-2025486266.html
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html
украина
винницкая область
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, винницкая область, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, Европа, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде рассказали о схеме, по которой три тысячи мужчин уехали за границу
Железняк: по письмам Минкульта 3 тысячи мужчин уехали с Украины и не вернулись
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Порядка трех тысяч мужчин призывного возраста выехали с Украины и не вернулись по махинационной схеме министерства культуры с 2022 года, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Именно минкульт поставил антирекорд среди всех госорганов, потому что только с 2022 года по весну 2025 года по письмам минкульта за границу уехали и не вернулись около 3 тысяч мужчин. Это, считайте, полноценная бригада", - сказал Железняк на видео в своем YouTube-канале.
По его словам, за границу выезжают не связанные с культурной деятельностью люди. Это депутаты, бизнесмены, журналисты, чиновники, специалисты из IT-сферы, которые бегут с Украины
под видом фейковых артистов, музыкантов, сценических техников. В качестве примера он привел депутата Жмеринского городского совета в Винницкой области
Виктора Жеребнюка, которого пограничники выпустили не как политика, а как члена команды украинского телеканала "1+1" для освещения благотворительных матчей футбольной команды "Динамо".
По схемам минкультуры, как отмечает депутат, бизнесмены резко становятся сценическими техниками и едут в один конец "снимать "Евровидение". А друзья офиса Зеленского
под Новый год устраивают себе зарубежные каникулы или жизнь в Европе
под прикрытием поиска сюжетов для телемарафона.
При этом, как заявляет Железняк, кабмин Украины до сих пор так и не создал четких правил выезда мужчин за границу, а министерство культуры этим пользуется. "Ни одного контроля нет, возвращаются мужчины или нет", - подчеркивает депутат.
"Мы сняли этот сюжет не для хайпа, а для огласки. Потому что после такого министры должны писать заявления об отставке, а не новые письма на пограничников", - подытожил Железняк.
Министр культур Украины Николай Точицкий в октябре прошлого года сообщал, что каждый пятый деятель культуры, выезжающий с Украины за границу, не возвращается обратно.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.