СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России
Politico: наступление ВС России заставило ВСУ менять тактику, что вызвало хаос
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Наступление российских военных заставляет ВСУ менять подход к обороне, что приводит к хаосу, пишет Politico.
"Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты <...> Но перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы", — говорится в публикации.
"Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты <...> Но перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на то, что оборонные позиции не защищены должным образом.
Кроме того, из-за нехватки боевых подразделений, снижается эффективность даже укрепленных линий обороны ВСУ, пишет Politico.
Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. Так, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в понедельник, что российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области, а группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, из-за нехватки боевых подразделений, снижается эффективность даже укрепленных линий обороны ВСУ, пишет Politico.
Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. Так, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в понедельник, что российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области, а группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике.