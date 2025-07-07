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СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 07.07.2025 (обновлено: 09:46 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027584301.html
СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России
СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России
Наступление российских военных заставляет ВСУ менять подход к обороне, что приводит к хаосу, пишет Politico. "Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:44:00+03:00
2025-07-07T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Наступление российских военных заставляет ВСУ менять подход к обороне, что приводит к хаосу, пишет Politico. "Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты &lt;...&gt; Но перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на то, что оборонные позиции не защищены должным образом. Кроме того, из-за нехватки боевых подразделений, снижается эффективность даже укрепленных линий обороны ВСУ, пишет Politico. Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. Так, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в понедельник, что российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области. Накануне в Минобороны сообщили, что группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области, а группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027585966.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ раскрыли, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России

Politico: наступление ВС России заставило ВСУ менять тактику, что вызвало хаос

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Наступление российских военных заставляет ВСУ менять подход к обороне, что приводит к хаосу, пишет Politico.

"Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты <...> Но перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что украинские солдаты жалуются на то, что оборонные позиции не защищены должным образом.

Кроме того, из-за нехватки боевых подразделений, снижается эффективность даже укрепленных линий обороны ВСУ, пишет Politico.

Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. Так, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в понедельник, что российские войска отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.

Накануне в Минобороны сообщили, что группировка войск "Запад" освободила Соболевку в Харьковской области, а группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике.
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