https://ria.ru/20250707/ukraina-2027581864.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Харьковской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:09:00+03:00
2025-07-07T08:09:00+03:00
2025-07-07T08:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Харьковской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Два взрыва прогремели в Чугуевской общине в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в понедельник утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрыве в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы
В Чугуевской общине Харьковской области Украины прогремели два взрыва