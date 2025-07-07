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"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством
"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством - РИА Новости, 07.07.2025
"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством
В течение ближайшего года союзники Украины пойдут по пути США и начнут дистанцирование от Киева, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:15:00+03:00
2025-07-07T06:15:00+03:00
2025-07-07T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В течение ближайшего года союзники Украины пойдут по пути США и начнут дистанцирование от Киева, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза."В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав. <…> Они объявят, что Украина не может победить, и нам следует содействовать переговорам", — отметил он.По мнению Петро, Западу особо тяжело будет пережить непрекращающиеся успехи российской армии в зоне СВО."Это будет серьезным психологическим ударом. И если предположить, что Россия сохранит текущую динамику, свою способность производить оружие и пополнять ряды армии, а Украина нет, то даже для самого ярого националиста станет очевидно, что для выживания государства требуются мирные переговоры", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
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"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством
Петро: в течение ближайшего года начнется дистанцирование союзников от Украины