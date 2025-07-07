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"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 07.07.2025 (обновлено: 10:46 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027575628.html
"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством
"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством - РИА Новости, 07.07.2025
"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством
В течение ближайшего года союзники Украины пойдут по пути США и начнут дистанцирование от Киева, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:15:00+03:00
2025-07-07T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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киев
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В течение ближайшего года союзники Украины пойдут по пути США и начнут дистанцирование от Киева, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза."В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав. &lt;…&gt; Они объявят, что Украина не может победить, и нам следует содействовать переговорам", — отметил он.По мнению Петро, Западу особо тяжело будет пережить непрекращающиеся успехи российской армии в зоне СВО."Это будет серьезным психологическим ударом. И если предположить, что Россия сохранит текущую динамику, свою способность производить оружие и пополнять ряды армии, а Украина нет, то даже для самого ярого националиста станет очевидно, что для выживания государства требуются мирные переговоры", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин
"Папа Трамп был прав": Украине пригрозили очередным предательством

Петро: в течение ближайшего года начнется дистанцирование союзников от Украины

© Getty Images / Ed RamПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Getty Images / Ed Ram
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В течение ближайшего года союзники Украины пойдут по пути США и начнут дистанцирование от Киева, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.
"В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав. <…> Они объявят, что Украина не может победить, и нам следует содействовать переговорам", — отметил он.
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По мнению Петро, Западу особо тяжело будет пережить непрекращающиеся успехи российской армии в зоне СВО.
"Это будет серьезным психологическим ударом. И если предположить, что Россия сохранит текущую динамику, свою способность производить оружие и пополнять ряды армии, а Украина нет, то даже для самого ярого националиста станет очевидно, что для выживания государства требуются мирные переговоры", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир Путин
 
 
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