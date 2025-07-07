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Автора песни "Вставай, Донбасс!" Ноздрина внесли на Украине в список угроз
Автора песни "Вставай, Донбасс!" Ноздрина внесли на Украине в список угроз - РИА Новости, 07.07.2025
Автора песни "Вставай, Донбасс!" Ноздрина внесли на Украине в список угроз
Солист группы "Куба" Дмитрий Ноздрин, написавший песню "Вставай, Донбасс!", внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:35:00+03:00
2025-07-07T05:35:00+03:00
2025-07-07T05:35:00+03:00
донбасс
луганская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Солист группы "Куба" Дмитрий Ноздрин, написавший песню "Вставай, Донбасс!", внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Ноздрин Дмитрий Витальевич, гражданин русской федерации, 03 ноября 1971 г. р., российский актер и музыкант, солист российской рок-группы "Куба", проводящий антиукраинскую деятельность, в частности, осуществляет пропаганду русского тоталитарного режима и его нарративов в медиа", - говорится в тексте указа на сайте министерства. Дмитрий "Фидель" Ноздрин родился в 1971 году в Донбассе. В марте 1995 года он создал группу "Куба". Ноздрин написал песню "Вставай, Донбасс!" в 2014 году, которая впервые прозвучала 11 мая 2014 года на избирательных участках в Донецкой и Луганской областях, где проводились референдумы о самоопределении республик. Позже музыкант написал и стал исполнять в составе группы "Куба" такие песни, как "Герои Z", "СССР-ДНР-ЛНР", "Русская весна" и другие.
https://ria.ru/20250130/dzhigurda-1996397848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, луганская область, донецкая народная республика, украина, в мире
Донбасс, Луганская область, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Автора песни "Вставай, Донбасс!" Ноздрина внесли на Украине в список угроз
Минкульт Украины внес певца Ноздрина в список лиц, угрожающих нацбезопасности