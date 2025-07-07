Рейтинг@Mail.ru
"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 07.07.2025 (обновлено: 15:00 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027571543.html
"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - РИА Новости, 07.07.2025
"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
Беспомощность украинского руководства перед ракетными обстрелами красноречиво говорит о катастрофическом положении дел в государстве, заявил бывший советник... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:51:00+03:00
2025-07-07T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
олег соскин
виталий кличко
леонид кучма
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1f5cd9a2348e4b63f392383e86ca2f9b.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Беспомощность украинского руководства перед ракетными обстрелами красноречиво говорит о катастрофическом положении дел в государстве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность. &lt;…&gt; Это то, что есть на самом деле", — отметил он.Причем основную вину в этом Соскин возложил на мэра Киева Виталия Кличко и местных парламентариев."Но люди терпят, конечно. Идут в метро, ночуют, они привыкли в метро ночевать. &lt;…&gt; Киев превратится в город-подземелье. Вот Кличко довел с этими киевскими депутатами. Так же нельзя", — сказал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250702/soskin-2026640292.html
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_642e09f7c8a7d68bcc3602db483abbb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, олег соскин, виталий кличко, леонид кучма, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Олег Соскин, Виталий Кличко, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины

Соскин: слабость ПВО Украины свидетельствует о крахе государства

© AP Photo / Efrem LukatskyДым над Киевом, Украина
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Беспомощность украинского руководства перед ракетными обстрелами красноречиво говорит о катастрофическом положении дел в государстве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность. <…> Это то, что есть на самом деле", — отметил он.
Причем основную вину в этом Соскин возложил на мэра Киева Виталия Кличко и местных парламентариев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским
2 июля, 02:32
"Но люди терпят, конечно. Идут в метро, ночуют, они привыкли в метро ночевать. <…> Киев превратится в город-подземелье. Вот Кличко довел с этими киевскими депутатами. Так же нельзя", — сказал он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Киеве жестко ответили Зеленскому на слова о переговорах с Россией
1 июля, 03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаОлег СоскинВиталий КличкоЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала