https://ria.ru/20250707/ukraina-2027571543.html

"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины

"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - РИА Новости, 07.07.2025

"Это реальность": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины

Беспомощность украинского руководства перед ракетными обстрелами красноречиво говорит о катастрофическом положении дел в государстве, заявил бывший советник... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:51:00+03:00

2025-07-07T04:51:00+03:00

2025-07-07T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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олег соскин

виталий кличко

леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Беспомощность украинского руководства перед ракетными обстрелами красноречиво говорит о катастрофическом положении дел в государстве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность. <…> Это то, что есть на самом деле", — отметил он.Причем основную вину в этом Соскин возложил на мэра Киева Виталия Кличко и местных парламентариев."Но люди терпят, конечно. Идут в метро, ночуют, они привыкли в метро ночевать. <…> Киев превратится в город-подземелье. Вот Кличко довел с этими киевскими депутатами. Так же нельзя", — сказал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250702/soskin-2026640292.html

https://ria.ru/20250701/peregovory-2026420405.html

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в мире, киев, украина, олег соскин, виталий кличко, леонид кучма, вооруженные силы украины