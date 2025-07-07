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На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов - РИА Новости, 07.07.2025
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На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов - РИА Новости, 07.07.2025
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов
Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:24:00+03:00
2025-07-07T06:24:00+03:00
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба ТОФ. "По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту обнаружения диверсионной группы выдвинулись быстроходные лодки БЛ-680 для блокировки "нарушителей" с воды, а поисковая группа отряда ПДСС на вертолёте Ка-27ПС была направлена в предполагаемый район их нахождения. В ходе совместного поиска экипаж вертолёта обнаружил условную диверсионную группу. Десантировавшись, бойцы спецподразделения ПДСС успешно блокировали и нейтрализовали "противника" в учебном бою, в котором приняли участие порядка 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html
https://ria.ru/20250527/tof-2019240328.html
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов

Военнослужащие ТОФ на учениях отразили атаку условных диверсантов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУничтожение подводной лодки условного противника экипажем малого противолодочного корабля МПК-82 с применением реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 и торпедного оружия в рамках учений Тихоокеанского флота в Приморском крае
Уничтожение подводной лодки условного противника экипажем малого противолодочного корабля МПК-82 с применением реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 и торпедного оружия в рамках учений Тихоокеанского флота в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Уничтожение подводной лодки условного противника экипажем малого противолодочного корабля МПК-82 с применением реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 и торпедного оружия в рамках учений Тихоокеанского флота в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба ТОФ.
"По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к месту обнаружения диверсионной группы выдвинулись быстроходные лодки БЛ-680 для блокировки "нарушителей" с воды, а поисковая группа отряда ПДСС на вертолёте Ка-27ПС была направлена в предполагаемый район их нахождения.
В ходе совместного поиска экипаж вертолёта обнаружил условную диверсионную группу. Десантировавшись, бойцы спецподразделения ПДСС успешно блокировали и нейтрализовали "противника" в учебном бою, в котором приняли участие порядка 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.
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