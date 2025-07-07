https://ria.ru/20250707/ucheniya-2027576158.html

На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов

На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов - РИА Новости, 07.07.2025

На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов

Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:24:00+03:00

2025-07-07T06:24:00+03:00

2025-07-07T06:24:00+03:00

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967732761_0:0:3342:1880_1920x0_80_0_0_e49ab27c00106a75826098bceb936af8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба ТОФ. "По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту обнаружения диверсионной группы выдвинулись быстроходные лодки БЛ-680 для блокировки "нарушителей" с воды, а поисковая группа отряда ПДСС на вертолёте Ка-27ПС была направлена в предполагаемый район их нахождения. В ходе совместного поиска экипаж вертолёта обнаружил условную диверсионную группу. Десантировавшись, бойцы спецподразделения ПДСС успешно блокировали и нейтрализовали "противника" в учебном бою, в котором приняли участие порядка 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.

https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html

https://ria.ru/20250527/tof-2019240328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии