https://ria.ru/20250707/ucheniya-2027576158.html
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов - РИА Новости, 07.07.2025
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов
Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:24:00+03:00
2025-07-07T06:24:00+03:00
2025-07-07T06:24:00+03:00
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба ТОФ. "По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту обнаружения диверсионной группы выдвинулись быстроходные лодки БЛ-680 для блокировки "нарушителей" с воды, а поисковая группа отряда ПДСС на вертолёте Ка-27ПС была направлена в предполагаемый район их нахождения. В ходе совместного поиска экипаж вертолёта обнаружил условную диверсионную группу. Десантировавшись, бойцы спецподразделения ПДСС успешно блокировали и нейтрализовали "противника" в учебном бою, в котором приняли участие порядка 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html
https://ria.ru/20250527/tof-2019240328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов
Военнослужащие ТОФ на учениях отразили атаку условных диверсантов
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в рамках учений по охране и обороне пункта базирования кораблей отразили атаку условных диверсантов, сообщает пресс-служба ТОФ.
"По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту обнаружения диверсионной группы выдвинулись быстроходные лодки БЛ-680 для блокировки "нарушителей" с воды, а поисковая группа отряда ПДСС на вертолёте Ка-27ПС была направлена в предполагаемый район их нахождения.
В ходе совместного поиска экипаж вертолёта обнаружил условную диверсионную группу. Десантировавшись, бойцы спецподразделения ПДСС успешно блокировали и нейтрализовали "противника" в учебном бою, в котором приняли участие порядка 50 военнослужащих Тихоокеанского флота.