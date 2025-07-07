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В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу - РИА Новости, 07.07.2025
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13:48 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ubiystvo-2027656490.html
В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу
В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу - РИА Новости, 07.07.2025
В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу
Мужчина подозревается в убийстве жены и падчерицы во Владикавказе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:48:00+03:00
2025-07-07T13:48:00+03:00
происшествия
владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве жены и падчерицы во Владикавказе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Северной Осетии. По данным СУСК, подозреваемый напал на жену и двух падчериц, после чего ранил себя. От полученных ранений женщина и одна из девушек скончались, другую удалось спастись. "По версии следствия, 7 июля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире дома на улице Весенняя города Владикавказа, в ходе возникшего конфликта на бытовой почве нанес множественные &lt;...&gt; ранения своей супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе телесные повреждения. От полученных ранений женщина и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия, 15-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", – говорится в сообщении. Подозреваемый в тяжелом состоянии находится под охраной в больнице. Отмечается, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью" и "покушение на убийство двух и более лиц".
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происшествия, владикавказ, россия
Происшествия, Владикавказ, Россия
В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу

Во Владикавказе мужчина напал на жену и 2 падчериц, одну девушку удалось спасти

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве жены и падчерицы во Владикавказе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Северной Осетии.
По данным СУСК, подозреваемый напал на жену и двух падчериц, после чего ранил себя. От полученных ранений женщина и одна из девушек скончались, другую удалось спастись.
"По версии следствия, 7 июля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире дома на улице Весенняя города Владикавказа, в ходе возникшего конфликта на бытовой почве нанес множественные <...> ранения своей супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе телесные повреждения. От полученных ранений женщина и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия, 15-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", – говорится в сообщении.
Подозреваемый в тяжелом состоянии находится под охраной в больнице. Отмечается, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью" и "покушение на убийство двух и более лиц".
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