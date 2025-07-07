В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу
Во Владикавказе мужчина напал на жену и 2 падчериц, одну девушку удалось спасти
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве жены и падчерицы во Владикавказе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Северной Осетии.
По данным СУСК, подозреваемый напал на жену и двух падчериц, после чего ранил себя. От полученных ранений женщина и одна из девушек скончались, другую удалось спастись.
"По версии следствия, 7 июля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире дома на улице Весенняя города Владикавказа, в ходе возникшего конфликта на бытовой почве нанес множественные <...> ранения своей супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе телесные повреждения. От полученных ранений женщина и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия, 15-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", – говорится в сообщении.
Подозреваемый в тяжелом состоянии находится под охраной в больнице. Отмечается, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью" и "покушение на убийство двух и более лиц".