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В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу

В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу - РИА Новости, 07.07.2025

В Северной Осетии мужчина убил жену и падчерицу

Мужчина подозревается в убийстве жены и падчерицы во Владикавказе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:48:00+03:00

2025-07-07T13:48:00+03:00

2025-07-07T13:48:00+03:00

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве жены и падчерицы во Владикавказе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Северной Осетии. По данным СУСК, подозреваемый напал на жену и двух падчериц, после чего ранил себя. От полученных ранений женщина и одна из девушек скончались, другую удалось спастись. "По версии следствия, 7 июля 2025 года подозреваемый, находясь в квартире дома на улице Весенняя города Владикавказа, в ходе возникшего конфликта на бытовой почве нанес множественные <...> ранения своей супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе телесные повреждения. От полученных ранений женщина и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия, 15-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", – говорится в сообщении. Подозреваемый в тяжелом состоянии находится под охраной в больнице. Отмечается, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью" и "покушение на убийство двух и более лиц".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владикавказ, россия