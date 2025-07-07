https://ria.ru/20250707/tuneyadstvo-2027653551.html

Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство

Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство - РИА Новости, 07.07.2025

Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство

Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:30:00+03:00

2025-07-07T13:30:00+03:00

2025-07-07T13:30:00+03:00

общество

россия

вциом

работа

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. По данным опроса, большинство (59%) скорее не поддерживают введение налога на тунеядство, треть граждан РФ (33%) - скорее поддерживают. При 80% ответили, что продолжили бы работать, даже если в этом не было бы необходимости. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, мнения относительно закона о тунеядстве разделились примерно пополам: 45% россиян высказываются за такой закон, 46% — против. Большинство (57%) респондентов скорее отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, которые сознательно не работают, 4% - скорее положительно. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250306/odinochestvo-2003324658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вциом, работа