Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tuneyadstvo-2027653551.html
Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство
Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство - РИА Новости, 07.07.2025
Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство
Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:30:00+03:00
2025-07-07T13:30:00+03:00
общество
россия
вциом
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020414988_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_76f62b2c8daffe522eca85df4eda2d4b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. По данным опроса, большинство (59%) скорее не поддерживают введение налога на тунеядство, треть граждан РФ (33%) - скорее поддерживают. При 80% ответили, что продолжили бы работать, даже если в этом не было бы необходимости. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, мнения относительно закона о тунеядстве разделились примерно пополам: 45% россиян высказываются за такой закон, 46% — против. Большинство (57%) респондентов скорее отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, которые сознательно не работают, 4% - скорее положительно. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250306/odinochestvo-2003324658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020414988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d32053deff29dd7381356fff3689efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом, работа
Общество, Россия, ВЦИОМ, Работа
Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство

ВЦИОМ: 59% россиян не поддержали идею о налоге на тунеядство

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у фонтана
Люди гуляют у фонтана - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Люди гуляют у фонтана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, большинство (59%) скорее не поддерживают введение налога на тунеядство, треть граждан РФ (33%) - скорее поддерживают. При 80% ответили, что продолжили бы работать, даже если в этом не было бы необходимости.
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, мнения относительно закона о тунеядстве разделились примерно пополам: 45% россиян высказываются за такой закон, 46% — против. Большинство (57%) респондентов скорее отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, которые сознательно не работают, 4% - скорее положительно.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
Одиночество и социальная изоляция - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Почти 70% россиян не боятся одиночества, сообщил ВЦИОМ
6 марта, 04:11
 
ОбществоРоссияВЦИОМРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала