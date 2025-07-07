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В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотника

В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 07.07.2025

В Северной Осетии отменили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА отменена в Северной Осетии, ее объявляли второй раз за сутки, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:37:00+03:00

2025-07-07T06:37:00+03:00

2025-07-07T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Северной Осетии, ее объявляли второй раз за сутки, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА объявлялась в 2.49 мск, она длилась более трех часов. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, республика северная осетия - алания, безопасность