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В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:18:00+03:00

2025-07-07T06:18:00+03:00

2025-07-07T17:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 01.59 мск, она продлилась до 5.53 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность