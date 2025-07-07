https://ria.ru/20250707/trevoga-2027575795.html
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:18:00+03:00
2025-07-07T06:18:00+03:00
2025-07-07T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 01.59 мск, она продлилась до 5.53 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области объявили отбой красного уровня угрозы атаки БПЛА