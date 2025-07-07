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На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/trevoga-2027574161.html
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:43:00+03:00
2025-07-07T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
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ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Губернатор Владимиров: на Ставрополье отменили беспилотную опасность

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайВладимир ВладимировБезопасность
 
 
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