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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.07.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:13:00+03:00
2025-07-07T02:13:00+03:00
2025-07-07T02:13:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников