https://ria.ru/20250707/trevoga-2027558785.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:39:00+03:00
2025-07-07T00:39:00+03:00
2025-07-07T00:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, Безопасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
На всей территории Липецкой области объявили воздушную опасность