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Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны - РИА Новости, 07.07.2025
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23:57 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tramp-2027794661.html
Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны
Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны - РИА Новости, 07.07.2025
Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о суверенитете страны и о неприемлемости внешнего вмешательства и "поучений" после того, как лидер США... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:57:00+03:00
2025-07-07T23:57:00+03:00
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дональд трамп
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о суверенитете страны и о неприемлемости внешнего вмешательства и "поучений" после того, как лидер США Дональд Трамп раскритиковал "преследование" экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Ранее в понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. "Защита демократии - это дело бразильцев. Мы - суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо", - говорится в заявлении бразильского президента, опубликованном на его официальном портале. Глава государства также подчеркнул, что у Бразилии есть устойчивые и независимые органы власти. "Никто не может быть выше закона. Особенно те, кто посягают на свободу и правовое государство", - добавил президент. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны в январе 2023 года. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам президента в 2026 году. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html
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в мире, бразилия, сша, сан-паулу (город), жаир болсонару, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Сан-Паулу (город), Жаир Болсонару, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны

Лула заявил о неприемлемости вмешательства США после слов Трампа о Болсонару

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о суверенитете страны и о неприемлемости внешнего вмешательства и "поучений" после того, как лидер США Дональд Трамп раскритиковал "преследование" экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
Ранее в понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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"Защита демократии - это дело бразильцев. Мы - суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо", - говорится в заявлении бразильского президента, опубликованном на его официальном портале.
Глава государства также подчеркнул, что у Бразилии есть устойчивые и независимые органы власти.
"Никто не может быть выше закона. Особенно те, кто посягают на свободу и правовое государство", - добавил президент.
Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны в январе 2023 года. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам президента в 2026 году.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.
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В миреБразилияСШАСан-Паулу (город)Жаир БолсонаруДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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