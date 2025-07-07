https://ria.ru/20250707/tramp-2027794661.html

Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны

Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны - РИА Новости, 07.07.2025

Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о суверенитете страны и о неприемлемости внешнего вмешательства и "поучений" после того, как лидер США... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:57:00+03:00

2025-07-07T23:57:00+03:00

2025-07-07T23:57:00+03:00

в мире

бразилия

сша

сан-паулу (город)

жаир болсонару

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о суверенитете страны и о неприемлемости внешнего вмешательства и "поучений" после того, как лидер США Дональд Трамп раскритиковал "преследование" экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Ранее в понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. "Защита демократии - это дело бразильцев. Мы - суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо", - говорится в заявлении бразильского президента, опубликованном на его официальном портале. Глава государства также подчеркнул, что у Бразилии есть устойчивые и независимые органы власти. "Никто не может быть выше закона. Особенно те, кто посягают на свободу и правовое государство", - добавил президент. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны в январе 2023 года. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам президента в 2026 году. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html

https://ria.ru/20250327/bolsonar-2007608418.html

бразилия

сша

сан-паулу (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, сша, сан-паулу (город), жаир болсонару, дональд трамп, луис инасиу лула да силва