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Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в адрес других стран
Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в адрес других стран - РИА Новости, 07.07.2025
Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в адрес других стран
Другие страны могут отвечать взаимностью на пошлины, введением которых за следование "антиамериканской" политике БРИКС безответственно угрожает президент США... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:10:00+03:00
2025-07-07T22:10:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Другие страны могут отвечать взаимностью на пошлины, введением которых за следование "антиамериканской" политике БРИКС безответственно угрожает президент США Дональд Трамп, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Если он думает, что может вводить пошлины, другие страны тоже имеют такое право. Есть принцип взаимности. Считаю очень ошибочным и безответственным для президента угрожать другим в соцсетях", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, комментируя соответствующие слова Трампа. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.
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бразилия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире
Бразилия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, В мире
Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в адрес других стран
Президент Бразилии Лула: другие страны могут отвечать взаимностью на пошлины США