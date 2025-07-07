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Еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах - РИА Новости, 08.07.2025
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20:47 07.07.2025 (обновлено: 00:09 08.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tramp-2027776245.html
Еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах
Еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах - РИА Новости, 08.07.2025
Еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах
Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении американскими властями новых пошлин на их товары, заявила... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-07T20:47:00+03:00
2025-07-08T00:09:00+03:00
дональд трамп
сша
южная корея
япония
введение трампом пошлин на импорт
в мире
пошлины
экономика
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении американскими властями новых пошлин на их товары, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов", — сказала она.В частности:В понедельник Трамп объявил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
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дональд трамп, сша, южная корея, япония, введение трампом пошлин на импорт, в мире, пошлины, экономика
Дональд Трамп, США, Южная Корея, Япония, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Пошлины, Экономика
Еще 12 стран получат уведомления от Трампа о новых пошлинах

Южная Корея, Япония и еще 10 стран получат уведомления о новых пошлинах Трампа

© AP Photo / Michael ProbstПрезидент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Michael Probst
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении американскими властями новых пошлин на их товары, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
За продолжение войны все будут платить Трампу
5 июня, 08:00
В частности:
  • на товары из Казахстана ввели пошлины в 25%;
  • из Лаоса и Мьянмы — 40%;
  • из Сербии и Бангладеш — 35%;
  • из Индонезии — 32%;
  • из ЮАР, а также Боснии и Герцеговины — 30%;
  • из Малайзии и Туниса — 25%.
В понедельник Трамп объявил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.
Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
Вчера, 05:48
 
Дональд ТрампСШАЮжная КореяЯпонияВведение Трампом пошлин на импортВ миреПошлиныЭкономика
 
 
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