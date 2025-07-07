Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 07.07.2025 (обновлено: 20:46 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tramp-2027775724.html
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин
Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:45:00+03:00
2025-07-07T20:46:00+03:00
дональд трамп
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:96:2693:1611_1920x0_80_0_0_d91f4c0ea34abc71862073f1908e92cd.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.По словам Левитт, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров.
https://ria.ru/20250707/mid-2027613843.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:0:2693:2021_1920x0_80_0_0_fc2ce210bd9f105c2de3aaac8bb6716e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Дональд Трамп, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин

Белый дом: Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин до 1 августа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.
По словам Левитт, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС
Вчера, 10:58
 
Дональд ТрампСШАЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала