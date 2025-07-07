https://ria.ru/20250707/tramp-2027775724.html

Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин

Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин

Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:45:00+03:00

2025-07-07T20:45:00+03:00

2025-07-07T20:46:00+03:00

дональд трамп

сша

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:96:2693:1611_1920x0_80_0_0_d91f4c0ea34abc71862073f1908e92cd.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.По словам Левитт, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров.

https://ria.ru/20250707/mid-2027613843.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире