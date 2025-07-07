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Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин
Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:45:00+03:00
2025-07-07T20:45:00+03:00
2025-07-07T20:46:00+03:00
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евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.По словам Левитт, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров.
https://ria.ru/20250707/mid-2027613843.html
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дональд трамп, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Дональд Трамп, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин
Белый дом: Трамп подпишет указ о продлении отсрочки введения пошлин до 1 августа