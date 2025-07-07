https://ria.ru/20250707/tramp-2027585966.html

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией. Об этом он сказал журналистам пула Белого дома. Так он ответил на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:00:00+03:00

2025-07-07T09:00:00+03:00

2025-07-07T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией. Об этом он сказал журналистам пула Белого дома. Так он ответил на вопрос, почему бы Америке не помочь Украине так же, как она помогает Израилю. "Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас", — сказал он. Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027584301.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша