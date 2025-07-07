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Трамп сделал новое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 07.07.2025 (обновлено: 16:31 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tramp-2027585966.html
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией. Об этом он сказал журналистам пула Белого дома. Так он ответил на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:00:00+03:00
2025-07-07T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией. Об этом он сказал журналистам пула Белого дома. Так он ответил на вопрос, почему бы Америке не помочь Украине так же, как она помогает Израилю. "Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас", — сказал он. Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027584301.html
https://ria.ru/20250707/dubinskiy-2027594588.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Трамп заявил, что очень много помогает Киеву в конфликте с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами пула Белого дома. 7 июля 2025
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами пула Белого дома. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами пула Белого дома. 7 июля 2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией. Об этом он сказал журналистам пула Белого дома.

Так он ответил на вопрос, почему бы Америке не помочь Украине так же, как она помогает Израилю.
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"Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас", — сказал он.

Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампСША
 
 
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