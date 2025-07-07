https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

Вашингтон введет десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:48:00+03:00

2025-07-07T05:48:00+03:00

2025-07-07T08:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вашингтон введет десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет", — написал политик.В другой публикации Трамп предупредил, что Штаты начнут информировать государства о введении в отношении них тарифов или заключении торговых сделок с 7 июля.Торговая политика ТрампаПосле возвращения в Белый дом он начал принимать жесткие меры:Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон ввел взаимные тарифы на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран она оказалась еще выше. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками:Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие тарифов, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

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https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html

https://ria.ru/20250617/poshliny-2023246614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, брикс, в мире, мексика, экономика