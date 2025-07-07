https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
Вашингтон введет десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:48:00+03:00
2025-07-07T05:48:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вашингтон введет десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет", — написал политик.В другой публикации Трамп предупредил, что Штаты начнут информировать государства о введении в отношении них тарифов или заключении торговых сделок с 7 июля.Торговая политика ТрампаПосле возвращения в Белый дом он начал принимать жесткие меры:Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон ввел взаимные тарифы на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран она оказалась еще выше. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками:Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие тарифов, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
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РИА Новости
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сша, дональд трамп, брикс, в мире, мексика, экономика
США, Дональд Трамп, БРИКС, В мире, Мексика, Экономика
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
Трамп пообещал ввести десятипроцентные пошлины за поддержку политики БРИКС
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Вашингтон введет десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social
.
"Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет", — написал политик.
В другой публикации Трамп предупредил, что Штаты начнут информировать государства о введении в отношении них тарифов или заключении торговых сделок с 7 июля.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
После возвращения в Белый дом он начал принимать жесткие меры:
- ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады;
- поднял тарифы для Китая;
- объявил о таких же мерах на сталь, алюминий и автомобили.
Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон ввел взаимные тарифы на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран она оказалась еще выше. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.
По данным американского Института управления поставками:
- такая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок;
- бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек;
- при этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.
Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие тарифов, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.