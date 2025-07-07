Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Трамп заявил, что был очень разочарован своим разговором с Путиным
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
"Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим", отметив, что "по нему бьют очень сильно, как я и говорил".
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