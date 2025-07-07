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Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 07.07.2025
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02:16 07.07.2025 (обновлено: 10:08 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tramp-2027564434.html
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:16:00+03:00
2025-07-07T10:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. "Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", — заявил Трамп журналистам пула Белого дома. При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим", отметив, что "по нему бьют очень сильно, как я и говорил".
https://ria.ru/20250707/putin-2027562827.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп заявил, что был очень разочарован своим разговором с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
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"Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим", отметив, что "по нему бьют очень сильно, как я и говорил".
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