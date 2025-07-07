https://ria.ru/20250707/tramp-2027564434.html

Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:16:00+03:00

2025-07-07T02:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. "Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", — заявил Трамп журналистам пула Белого дома. При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим", отметив, что "по нему бьют очень сильно, как я и говорил".

https://ria.ru/20250707/putin-2027562827.html

https://ria.ru/20250705/professional-2027336709.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин