Трамп считает, что Маск слетает с катушек
Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как Маск слетает с катушек
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя планы миллиардера Илона Маска создать свою партию, заявил в своей соцсети Truth Social, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки".
"Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "слетает с катушек", по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах - система, похоже, не предназначена для них. Единственное, для чего хороши третьи партии, это для создания полного и тотального разрушения и хаоса, а у нас этого и так достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность и разум", - написал Трамп.
При этом Трамп вспомнил о бывшем кандидате на пост главы НАСА Джареде Айзекмане, который является близким другом Маска, назвав его "чистокровным демократом", потому что тот никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.
"Я также посчитал неуместным, что очень близкий друг Илона, работавший в космическом бизнесе, будет руководить НАСА, когда НАСА играет такую большую роль в корпоративной жизни Илона", - отметил американский президент, делая отсылку к тому, что компания Маска SpaceX является исполнителем многих космических контрактов США.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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