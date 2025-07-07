Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует посетить Техас - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tramp-2027562284.html
Трамп планирует посетить Техас
Трамп планирует посетить Техас - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп планирует посетить Техас
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует в пятницу посетить штат Техас, пострадавший от внезапных наводнений. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:35:00+03:00
2025-07-07T01:35:00+03:00
в мире
техас
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует в пятницу посетить штат Техас, пострадавший от внезапных наводнений. "Вероятно, в пятницу", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить пострадавший от стихии штат. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
https://ria.ru/20250707/navodnenie-2027558002.html
https://ria.ru/20250706/tramp-2027529494.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, дональд трамп
В мире, Техас, США, Дональд Трамп
Трамп планирует посетить Техас

Трамп заявил, что планирует в пятницу посетить пострадавший от наводнений Техас

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует в пятницу посетить штат Техас, пострадавший от внезапных наводнений.
"Вероятно, в пятницу", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить пострадавший от стихии штат.
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек
Вчера, 00:24
Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
Кадры начала наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас
6 июля, 19:10
 
В миреТехасСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала