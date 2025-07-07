Трамп планирует посетить Техас
Трамп заявил, что планирует в пятницу посетить пострадавший от наводнений Техас
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует в пятницу посетить штат Техас, пострадавший от внезапных наводнений.
"Вероятно, в пятницу", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить пострадавший от стихии штат.
Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас
6 июля, 19:10