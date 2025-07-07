https://ria.ru/20250707/tramp-2027562284.html

Трамп планирует посетить Техас

Трамп планирует посетить Техас - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп планирует посетить Техас

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует в пятницу посетить штат Техас, пострадавший от внезапных наводнений. РИА Новости, 07.07.2025

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что планирует в пятницу посетить штат Техас, пострадавший от внезапных наводнений. "Вероятно, в пятницу", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, планирует ли он посетить пострадавший от стихии штат. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 80 человек, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.

https://ria.ru/20250707/navodnenie-2027558002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, дональд трамп