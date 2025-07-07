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Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию - РИА Новости, 07.07.2025
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00:42 07.07.2025 (обновлено: 01:07 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tramp-2027558943.html
Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию
Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию
Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. РИА Новости, 07.07.2025
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сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным.В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки"."Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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сша, в мире, дональд трамп, илон маск
США, В мире, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию

Трамп назвал решение Маска создать политическую партию нелепым

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Маск подал документы на регистрацию партии
6 июля, 16:49
"Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Маск пообещал супервеселье на учредительном съезде своей партии
6 июля, 13:56
 
СШАВ миреДональд ТрампИлон Маск
 
 
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