https://ria.ru/20250707/tramp-2027558943.html

Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию

Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп раскритиковал решение Маска создать политическую партию

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:42:00+03:00

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сша

в мире

дональд трамп

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным.В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки"."Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

https://ria.ru/20250706/mask--2027510597.html

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Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, илон маск