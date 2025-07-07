Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку
Корабль ТОФ "Ослябя", совершающий поход с курсантами, прибыл на Камчатку
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПусковая установка берегового ракетного комплекса "Редут" во время выгрузки с большого десантного корабля "Ослябя" после учений Тихоокеанского флота
Пусковая установка берегового ракетного комплекса "Редут" во время выгрузки с большого десантного корабля "Ослябя" после учений Тихоокеанского флота . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" отправился в штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова и уже зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке, сообщает ТОФ.
"Штурманский поход стартовал из Владивостока. За неделю БДК "Ослябя" совершил переход вдоль приморского побережья и островной зоны к Камчатскому полуострову", - говорится в сообщении.
Корабль зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке. Это символический "экватор" - середина маршрута первого практического знакомства будущих морских офицеров с кораблевождением в прибрежных водах морей Тихого океана.
На борту БДК "Ослябя" - 66 курсантов второго и четвертого курсов, преподавательский состав и начальник кафедры кораблевождения, капитан первого ранга Алексей Данилов.
В ходе морской практики курсанты закрепляют теоретические знания по штурманским дисциплинам, укрепляют навыки управления кораблем, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров. На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводят с курсантами учебные занятия.
Впереди у курсантов - обратный маршрут по другим лоциям, позволяющим качественно обучить будущих штурманов в районах плавания кораблей Тихоокеанского флота. За время похода корабль пройдёт свыше 3 тысяч морских миль.