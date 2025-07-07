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Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку - РИА Новости, 07.07.2025
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06:32 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tof-2027576808.html
Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку
Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку - РИА Новости, 07.07.2025
Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку
Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" отправился в штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ)... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:32:00+03:00
2025-07-07T06:32:00+03:00
безопасность
камчатка
владивосток
тихий океан
алексей данилов
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" отправился в штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова и уже зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке, сообщает ТОФ. "Штурманский поход стартовал из Владивостока. За неделю БДК "Ослябя" совершил переход вдоль приморского побережья и островной зоны к Камчатскому полуострову", - говорится в сообщении. Корабль зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке. Это символический "экватор" - середина маршрута первого практического знакомства будущих морских офицеров с кораблевождением в прибрежных водах морей Тихого океана. На борту БДК "Ослябя" - 66 курсантов второго и четвертого курсов, преподавательский состав и начальник кафедры кораблевождения, капитан первого ранга Алексей Данилов. В ходе морской практики курсанты закрепляют теоретические знания по штурманским дисциплинам, укрепляют навыки управления кораблем, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров. На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводят с курсантами учебные занятия. Впереди у курсантов - обратный маршрут по другим лоциям, позволяющим качественно обучить будущих штурманов в районах плавания кораблей Тихоокеанского флота. За время похода корабль пройдёт свыше 3 тысяч морских миль.
https://ria.ru/20250707/ucheniya-2027576158.html
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безопасность, камчатка, владивосток, тихий океан, алексей данилов, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камчатка, Владивосток, Тихий океан, Алексей Данилов, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку

Корабль ТОФ "Ослябя", совершающий поход с курсантами, прибыл на Камчатку

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПусковая установка берегового ракетного комплекса "Редут" во время выгрузки с большого десантного корабля "Ослябя" после учений Тихоокеанского флота
Пусковая установка берегового ракетного комплекса Редут во время выгрузки с большого десантного корабля Ослябя после учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пусковая установка берегового ракетного комплекса "Редут" во время выгрузки с большого десантного корабля "Ослябя" после учений Тихоокеанского флота . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" отправился в штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова и уже зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке, сообщает ТОФ.
"Штурманский поход стартовал из Владивостока. За неделю БДК "Ослябя" совершил переход вдоль приморского побережья и островной зоны к Камчатскому полуострову", - говорится в сообщении.
Уничтожение подводной лодки условного противника экипажем малого противолодочного корабля МПК-82 с применением реактивной бомбомётной установки РБУ-6000 и торпедного оружия в рамках учений Тихоокеанского флота в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На учениях ТОФ отразили атаку условных диверсантов
Вчера, 06:24
Корабль зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке. Это символический "экватор" - середина маршрута первого практического знакомства будущих морских офицеров с кораблевождением в прибрежных водах морей Тихого океана.
На борту БДК "Ослябя" - 66 курсантов второго и четвертого курсов, преподавательский состав и начальник кафедры кораблевождения, капитан первого ранга Алексей Данилов.
В ходе морской практики курсанты закрепляют теоретические знания по штурманским дисциплинам, укрепляют навыки управления кораблем, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров. На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводят с курсантами учебные занятия.
Впереди у курсантов - обратный маршрут по другим лоциям, позволяющим качественно обучить будущих штурманов в районах плавания кораблей Тихоокеанского флота. За время похода корабль пройдёт свыше 3 тысяч морских миль.
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БезопасностьКамчаткаВладивостокТихий океанАлексей ДаниловТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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