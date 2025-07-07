https://ria.ru/20250707/tof-2027576808.html

Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку

Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку - РИА Новости, 07.07.2025

Корабль ТОФ "Ослябя" прибыл на Камчатку

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" отправился в штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ)... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:32:00+03:00

2025-07-07T06:32:00+03:00

2025-07-07T06:32:00+03:00

безопасность

камчатка

владивосток

тихий океан

алексей данилов

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155012/45/1550124511_0:27:3468:1977_1920x0_80_0_0_5dd99943a104957331147caf12f20fb7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" отправился в штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова и уже зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке, сообщает ТОФ. "Штурманский поход стартовал из Владивостока. За неделю БДК "Ослябя" совершил переход вдоль приморского побережья и островной зоны к Камчатскому полуострову", - говорится в сообщении. Корабль зашел в пункт базирования кораблей флота на Камчатке. Это символический "экватор" - середина маршрута первого практического знакомства будущих морских офицеров с кораблевождением в прибрежных водах морей Тихого океана. На борту БДК "Ослябя" - 66 курсантов второго и четвертого курсов, преподавательский состав и начальник кафедры кораблевождения, капитан первого ранга Алексей Данилов. В ходе морской практики курсанты закрепляют теоретические знания по штурманским дисциплинам, укрепляют навыки управления кораблем, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров. На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводят с курсантами учебные занятия. Впереди у курсантов - обратный маршрут по другим лоциям, позволяющим качественно обучить будущих штурманов в районах плавания кораблей Тихоокеанского флота. За время похода корабль пройдёт свыше 3 тысяч морских миль.

https://ria.ru/20250707/ucheniya-2027576158.html

https://ria.ru/20250523/strelby-2018570168.html

камчатка

владивосток

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, камчатка, владивосток, тихий океан, алексей данилов, тихоокеанский флот вмф россии