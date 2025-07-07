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В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню - РИА Новости, 07.07.2025
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Хорошие новости
 
10:33 07.07.2025 (обновлено: 12:34 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tigritsa-2027607433.html
В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню - РИА Новости, 07.07.2025
В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:33:00+03:00
2025-07-07T12:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. "У нас радостная новость. Тигрица родила тройню. &lt;...&gt; Коллекция амурских тигров в нашем парке пополнилась еще тремя молодыми и красивыми тигрятами", — сказала Алексагина. По ее словам, тигрята чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным присмотром своей матери. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
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белогорский район, республика крым, общество
Хорошие новости, Белогорский район, Республика Крым, Общество
В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню

В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню

© Парк Львов Тайган. Татьяна Алексагина/YouTubeВ крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
В крымском сафари-парке Тайган амурская тигрица родила тройню - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Парк Львов Тайган. Татьяна Алексагина/YouTube
В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина.
"У нас радостная новость. Тигрица родила тройню. <...> Коллекция амурских тигров в нашем парке пополнилась еще тремя молодыми и красивыми тигрятами", — сказала Алексагина.
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2 июля, 13:21
По ее словам, тигрята чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным присмотром своей матери.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Рыбалка трех амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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