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В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню - РИА Новости, 07.07.2025
В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:33:00+03:00
2025-07-07T10:33:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. "У нас радостная новость. Тигрица родила тройню. <...> Коллекция амурских тигров в нашем парке пополнилась еще тремя молодыми и красивыми тигрятами", — сказала Алексагина. По ее словам, тигрята чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным присмотром своей матери. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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В сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню
В крымском сафари-парке "Тайган" амурская тигрица родила тройню