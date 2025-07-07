https://ria.ru/20250707/termin-2027636217.html

Термин "аннексия" неуместно использовать в отношении Крыма, заявил Лавров

Термин "аннексия" неуместно использовать в отношении Крыма, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025

Термин "аннексия" неуместно использовать в отношении Крыма, заявил Лавров

Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместно и неприемлемо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:32:00+03:00

2025-07-07T12:32:00+03:00

2025-07-07T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместно и неприемлемо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Использование термина "аннексия" в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной – Россией", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Министр добавил, что таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН - это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями. "Почему-то на Западе, когда вспоминают про Устав ООН, цитируют его строго избирательно, выдергивая, например, только территориальную целостность, но при этом игнорируют право народов на самоопределение и обязательство соблюдать "права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии". Это чистой воды манипуляция и проявление двойных стандартов", - заключил Лавров. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250702/kellog-2026653523.html

https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html

россия

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россия, республика крым, сергей лавров, владимир путин, луганская народная республика, оон, в мире