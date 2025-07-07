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В Подмосковье в квартире нашли тело женщины в наручниках - РИА Новости, 07.07.2025
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13:29 07.07.2025 (обновлено: 13:33 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/telo-2027653005.html
В Подмосковье в квартире нашли тело женщины в наручниках
В Подмосковье в квартире нашли тело женщины в наручниках - РИА Новости, 07.07.2025
В Подмосковье в квартире нашли тело женщины в наручниках
Тело женщины, пристёгнутой наручниками к стеллажу, обнаружили в квартире в подмосковном Пущино, в соседней комнате найдено тело ее супруга, возбуждены дела об... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:29:00+03:00
2025-07-07T13:33:00+03:00
ольга врадий
россия
пущино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тело женщины, пристёгнутой наручниками к стеллажу, обнаружили в квартире в подмосковном Пущино, в соседней комнате найдено тело ее супруга, возбуждены дела об убийстве и доведении до суицида, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, 6 июля в квартире в Пущино было найдено тело женщины, пристегнутой наручниками к стойке металлического стеллажа, с признаками насильственной смерти. В другой комнате найдено тело супруга погибшей. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)... По факту обнаружения тела мужчины также возбуждено уголовное дело (о доведении до самоубийства - ред.) (ч. 1 ст. 110 УК РФ)", - сказала Врадий. Она добавила, что следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия и назначили судмедэкспертизы.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026796790.html
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html
россия
пущино
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, россия, пущино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ольга Врадий, Россия, Пущино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Подмосковье в квартире нашли тело женщины в наручниках

СК: тело женщины в наручниках нашли в Подмосковье, ее муж покончил с собой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Тело женщины, пристёгнутой наручниками к стеллажу, обнаружили в квартире в подмосковном Пущино, в соседней комнате найдено тело ее супруга, возбуждены дела об убийстве и доведении до суицида, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, 6 июля в квартире в Пущино было найдено тело женщины, пристегнутой наручниками к стойке металлического стеллажа, с признаками насильственной смерти. В другой комнате найдено тело супруга погибшей.
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"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ)... По факту обнаружения тела мужчины также возбуждено уголовное дело (о доведении до самоубийства - ред.) (ч. 1 ст. 110 УК РФ)", - сказала Врадий.
Она добавила, что следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия и назначили судмедэкспертизы.
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Ольга ВрадийРоссияПущиноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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