https://ria.ru/20250707/televeduschaya-2027772346.html
Телеведущая Лазарева* сделала признание о жизни за рубежом
Телеведущая Лазарева* сделала признание о жизни за рубежом - РИА Новости, 07.07.2025
Телеведущая Лазарева* сделала признание о жизни за рубежом
Эмигрировавшие россияне за рубежом живут небогато, заявила признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* в эфире на YouTube. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:17:00+03:00
2025-07-07T20:17:00+03:00
2025-07-07T23:59:00+03:00
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Эмигрировавшие россияне за рубежом живут небогато, заявила признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* в эфире на YouTube."Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет", — отметила она.Подробности своего собственного финансового положения она раскрывать не стала.Ранее в начале июня сообщалось, что Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей.Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.В августе 2023 года Лазарева* в интервью заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
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россия, татьяна лазарева, в мире
Россия, Татьяна Лазарева, В мире
Телеведущая Лазарева* сделала признание о жизни за рубежом
Телеведущая Лазарева заявила, что эмигранты небогато живут за границей
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Эмигрировавшие россияне за рубежом живут небогато, заявила признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* в эфире на YouTube.
"Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет", — отметила она.
Подробности своего собственного финансового положения она раскрывать не стала.
Ранее в начале июня сообщалось, что Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей.
Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Ей грозит до семи лет колонии.
В августе 2023 года Лазарева*
в интервью заявила о допустимости террористических атак на города России
с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма". Она заочно арестована, находится в международном розыске.
* Физическое лицо, признанное иноагентом.