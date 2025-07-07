https://ria.ru/20250707/tehas-2027673224.html
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений - РИА Новости, 07.07.2025
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений
В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:03:00+03:00
2025-07-07T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте."Лагерь Mystic скорбит о потере 27 отдыхающих и вожатых после катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", — говорится в публикации.Администрация поддерживает связь с властями, которые задействуют ресурсы для поиска пропавших.Телеканал CNN сообщал со ссылкой на власти Техаса, что число погибших в результате наводнений выросло как минимум до 80 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений
В лагере Mystic в Техасе сообщили о гибели 27 детей и вожатых при наводнении