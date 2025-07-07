https://ria.ru/20250707/tehas-2027673224.html

В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений

В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений - РИА Новости, 07.07.2025

В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений

В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:03:00+03:00

2025-07-07T15:03:00+03:00

2025-07-07T15:23:00+03:00

в мире

техас

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027675299_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4065db8e5810cc0eaa9a4dd1794e7ecb.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте."Лагерь Mystic скорбит о потере 27 отдыхающих и вожатых после катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", — говорится в публикации.Администрация поддерживает связь с властями, которые задействуют ресурсы для поиска пропавших.Телеканал CNN сообщал со ссылкой на власти Техаса, что число погибших в результате наводнений выросло как минимум до 80 человек.

https://ria.ru/20250706/tramp-2027529494.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша