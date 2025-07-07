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В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений - РИА Новости, 07.07.2025
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15:03 07.07.2025 (обновлено: 15:23 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/tehas-2027673224.html
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений - РИА Новости, 07.07.2025
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений
В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте. РИА Новости, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте."Лагерь Mystic скорбит о потере 27 отдыхающих и вожатых после катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", — говорится в публикации.Администрация поддерживает связь с властями, которые задействуют ресурсы для поиска пропавших.Телеканал CNN сообщал со ссылкой на власти Техаса, что число погибших в результате наводнений выросло как минимум до 80 человек.
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
В Техасе 27 детей и вожатых из летнего лагеря погибли из-за наводнений

В лагере Mystic в Техасе сообщили о гибели 27 детей и вожатых при наводнении

© AP Photo / Julio CortezЛагерь Mystic в штате Техас после наводнения
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Техасе из-за наводнений погибли 27 детей и вожатых из летнего лагеря, сообщила его администрация на сайте.
"Лагерь Mystic скорбит о потере 27 отдыхающих и вожатых после катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", — говорится в публикации.
Администрация поддерживает связь с властями, которые задействуют ресурсы для поиска пропавших.
Телеканал CNN сообщал со ссылкой на власти Техаса, что число погибших в результате наводнений выросло как минимум до 80 человек.
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