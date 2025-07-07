https://ria.ru/20250707/tatarstan-2027570775.html

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.07.2025

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:24:00+03:00

2025-07-07T04:24:00+03:00

2025-07-07T04:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность