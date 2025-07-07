https://ria.ru/20250707/taksi-2027697305.html

Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи

Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи - РИА Новости, 07.07.2025

Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:03:00+03:00

2025-07-07T16:03:00+03:00

2025-07-07T16:07:00+03:00

россия

игорь краснов

общество

такси

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.

https://ria.ru/20250606/taksi-2021239378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, общество, такси, генеральная прокуратура рф