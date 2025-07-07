https://ria.ru/20250707/taksi-2027697305.html
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи - РИА Новости, 07.07.2025
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:03:00+03:00
2025-07-07T16:03:00+03:00
2025-07-07T16:07:00+03:00
россия
игорь краснов
общество
такси
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_934871b38f1aba59fd37240ed8f4d707.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
https://ria.ru/20250606/taksi-2021239378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807568776_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_a51e443ac8a19985bc249f3db721bd1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, общество, такси, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Общество, Такси, Генеральная прокуратура РФ
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи
Глава ГП Краснов поручил проверить рост цен на такси в случаях с перебоями связи