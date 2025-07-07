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Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи - РИА Новости, 07.07.2025
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16:03 07.07.2025 (обновлено: 16:07 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/taksi-2027697305.html
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи - РИА Новости, 07.07.2025
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:03:00+03:00
2025-07-07T16:07:00+03:00
россия
игорь краснов
общество
такси
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
https://ria.ru/20250606/taksi-2021239378.html
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россия, игорь краснов, общество, такси, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Общество, Такси, Генеральная прокуратура РФ
Краснов поручил проверить цены на такси в ситуации с перебоями связи

Глава ГП Краснов поручил проверить рост цен на такси в случаях с перебоями связи

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
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