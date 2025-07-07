https://ria.ru/20250707/sudya-2027684686.html
Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта
Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта - РИА Новости, 07.07.2025
Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта
Поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал дорожный инцидент, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:38:00+03:00
2025-07-07T15:38:00+03:00
2025-07-07T17:06:00+03:00
александр бастрыкин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал дорожный инцидент, сообщили РИА Новости в суде. "Поводом стало происшествие на дороге, после которого судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей", — сказали в суде. Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в десять раз. Внести ее у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось. "Он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред", — добавили в суде. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи — лишение свободы до пяти лет. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля. Тришкин работает в военном суде с 2016 года, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них — дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* об оправдании терроризма. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250707/sud-2027657221.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта
Военному судье Альберту Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Поводом для запроса о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал дорожный инцидент, сообщили РИА Новости в суде.
"Поводом стало происшествие на дороге, после которого судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей", — сказали в суде.
Оппонент сперва согласился, но затем обратился к адвокату и поднял сумму компенсации в десять раз. Внести ее у судьи возможности не было, поэтому урегулировать дело не получилось.
"Он готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред", — добавили в суде.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
попросил возбудить против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия. Санкция статьи — лишение свободы до пяти лет. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Бастрыкина 16 июля.
Тришкин работает в военном суде с 2016 года, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них — дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* об оправдании терроризма.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК
. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.