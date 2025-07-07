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Суд в Москве 11 июля рассмотрит дело блогера Варламова* - РИА Новости, 07.07.2025
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23:30 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sud-2027790554.html
Суд в Москве 11 июля рассмотрит дело блогера Варламова*
Суд в Москве 11 июля рассмотрит дело блогера Варламова* - РИА Новости, 07.07.2025
Суд в Москве 11 июля рассмотрит дело блогера Варламова*
Мещанский суд Москвы 11 июля проведет предварительное слушание по заочному делу в отношении блогера Ильи Варламова* о распространении фейков о российской армии... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:30:00+03:00
2025-07-07T23:30:00+03:00
происшествия
россия
москва
илья варламов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 11 июля проведет предварительное слушание по заочному делу в отношении блогера Ильи Варламова* о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание назначено на 11 июля", - рассказали в суде. Прокуратура Москвы ранее сообщила о направлении дела в суд. Варламову* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Отмечалось, что в ходе прокурорской проверки и предварительного расследования установлено, что Илья Варламов*, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Также в ведомстве подчеркивали, что Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ в целях защиты Российской Федерации и ее граждан. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250226/sud-2001789793.html
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происшествия, россия, москва, илья варламов
Происшествия, Россия, Москва, Илья Варламов
Суд в Москве 11 июля рассмотрит дело блогера Варламова*

Суд 11 июля рассмотрит дело блогера Варламова о фейках о российской армии

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
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Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 11 июля проведет предварительное слушание по заочному делу в отношении блогера Ильи Варламова* о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительное слушание назначено на 11 июля", - рассказали в суде.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Прокуратура Москвы ранее сообщила о направлении дела в суд. Варламову* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).
Отмечалось, что в ходе прокурорской проверки и предварительного расследования установлено, что Илья Варламов*, признанный иноагентом, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Также в ведомстве подчеркивали, что Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ в целях защиты Российской Федерации и ее граждан.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
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