https://ria.ru/20250707/sud-2027668171.html

Жительнице Томской области выплатят компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Жительнице Томской области выплатят компенсацию за ошибку в загранпаспорте - РИА Новости, 07.07.2025

Жительнице Томской области выплатят компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Северский городской суд Томской области обязал МВД России компенсировать стоимость авиабилета женщине, которая не смогла выехать за границу из-за ошибки в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:39:00+03:00

2025-07-07T14:39:00+03:00

2025-07-07T14:39:00+03:00

томская область

северск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

толмачево (аэропорт)

томский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Северский городской суд Томской области обязал МВД России компенсировать стоимость авиабилета женщине, которая не смогла выехать за границу из-за ошибки в загранпаспорте, сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества региона. В суд обратилась жительница Северска. В мае 2024 года она с семьей запланировала туристическую поездку в Турцию, но в назначенную дату отправиться в путешествие не удалось – в заграничном паспорте женщины был неверно указан пол. Вместо символа "F" в реквизите "пол" был проставлен символ заполнения "<". Женщине пришлось вернуться домой из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске, где она оперативно получила новый паспорт и вернулась в аэропорт с новым билетом, который приобрела за свой счет. "Суд, исследовав материалы гражданского дела, установил, что действующее законодательство не возлагает на гражданина, обратившегося за получением государственной услуги, обязанности контролировать правильность оформления паспорта. Такая обязанность возложена на сотрудников соответствующего органа. Решением Северского городского суда Томской области в пользу истца взысканы убытки в размере 47 830 рублей – стоимость проезда", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда подтвердила законность взыскания убытков, понесенных женщиной. Решение суда вступило в законную силу. Ранее в понедельник сообщалось о подобном деле в Новосибирской области, где у женщины при вылете в Египет на пограничном контроле изъяли паспорт, в котором неверно был указан пол владельца ("М/М" вместо правильного "Ж/F"). Мошковский райсуд Новосибирской области признал, что женщина была лишена возможности воспользоваться турпутевкой и обязал МВД возместить ей ущерб в размере ее стоимости – почти 129 тысяч рублей, а также взыскал компенсацию морального вреда в сумме 25 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250707/turistka-2027623051.html

томская область

северск

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томская область, северск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), толмачево (аэропорт), томский областной суд