https://ria.ru/20250707/strigunov-2027714264.html
СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025
СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова
Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:01:00+03:00
2025-07-07T17:01:00+03:00
2025-07-07T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.
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москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК РФ: экс-замглавы Росгвардии Стригунов был задержан в Москве и арестован