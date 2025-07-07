https://ria.ru/20250707/strigunov-2027714264.html

СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова

СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025

СК раскрыл подробности задержания экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:01:00+03:00

2025-07-07T17:01:00+03:00

2025-07-07T17:01:00+03:00

москва

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светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.

https://ria.ru/20250707/sk-2027713646.html

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москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество