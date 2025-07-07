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В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова
В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025
В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова
Дело экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:47:00+03:00
2025-07-07T16:47:00+03:00
2025-07-07T16:59:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Проведены проверочные мероприятия по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем главы ведомства генерал-полковником Виктором Стригуновым в период прохождения службы на занимаемой им должности. Генерал-полковник Виктор Стригунов был уволен в 2023 году", - рассказали в пресс-службе.В Росгвардии отметили, что материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, переданы органам военного следствия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
https://ria.ru/20250522/nesterenko-2018477622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова
Росгвардия: дело Стригунова связано с злоупотреблениями при постройке полигона