https://ria.ru/20250707/strigunov-2027710271.html

В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова

В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова - РИА Новости, 07.07.2025

В Росгвардии рассказали подробности о деле Стригунова

Дело экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:47:00+03:00

2025-07-07T16:47:00+03:00

2025-07-07T16:59:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Проведены проверочные мероприятия по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем главы ведомства генерал-полковником Виктором Стригуновым в период прохождения службы на занимаемой им должности. Генерал-полковник Виктор Стригунов был уволен в 2023 году", - рассказали в пресс-службе.В Росгвардии отметили, что материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, переданы органам военного следствия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

https://ria.ru/20250522/nesterenko-2018477622.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия