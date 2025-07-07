Рейтинг@Mail.ru
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 07.07.2025 (обновлено: 18:29 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027737653.html
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия - РИА Новости, 07.07.2025
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия
Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:54:00+03:00
2025-07-07T18:29:00+03:00
одинцово
самоубийство романа старовойта
происшествия
россия
роман старовойт
следственный комитет россии (ск рф)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027737378_0:233:3148:2004_1920x0_80_0_0_7f4d57ab86a7c59aefe12afae44a3661.jpg
ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.На парковке в Одинцово, где, по предварительным данным, покончил с собой Старовойт, следователи и криминалисты работают с автомобилем чиновника, обыскивая его.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html
одинцово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027737378_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_8821533a9e493d3f52366b296be60e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одинцово, самоубийство романа старовойта, происшествия, россия, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф), министерство транспорта рф (минтранс россии)
Одинцово, Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия, Россия, Роман Старовойт, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия

Криминалисты работают с машиной Старовойта на месте самоубийства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСледователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено его тел
Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено его тел - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено его тел
Читать ria.ru в
Дзен
ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.
На парковке в Одинцово, где, по предварительным данным, покончил с собой Старовойт, следователи и криминалисты работают с автомобилем чиновника, обыскивая его.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено его тело - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства
Вчера, 18:03
 
ОдинцовоСамоубийство Романа СтаровойтаПроисшествияРоссияРоман СтаровойтСледственный комитет России (СК РФ)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала