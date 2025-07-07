https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027737653.html

С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия

С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия - РИА Новости, 07.07.2025

С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия

Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:54:00+03:00

2025-07-07T17:54:00+03:00

2025-07-07T18:29:00+03:00

одинцово

самоубийство романа старовойта

происшествия

россия

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министерство транспорта рф (минтранс россии)

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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.На парковке в Одинцово, где, по предварительным данным, покончил с собой Старовойт, следователи и криминалисты работают с автомобилем чиновника, обыскивая его.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html

одинцово

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