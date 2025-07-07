https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027737653.html
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия - РИА Новости, 07.07.2025
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия
Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:54:00+03:00
2025-07-07T17:54:00+03:00
2025-07-07T18:29:00+03:00
одинцово
самоубийство романа старовойта
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роман старовойт
следственный комитет россии (ск рф)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ОДИНЦОВО (Московская область), 7 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают с автомобилем экс-министра транспорта Романа Старовойта на парковке в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.На парковке в Одинцово, где, по предварительным данным, покончил с собой Старовойт, следователи и криминалисты работают с автомобилем чиновника, обыскивая его.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027741150.html
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одинцово, самоубийство романа старовойта, происшествия, россия, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф), министерство транспорта рф (минтранс россии)
Одинцово, Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия, Россия, Роман Старовойт, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
С машиной покончившего с собой Старовойта проводят следственные действия
Криминалисты работают с машиной Старовойта на месте самоубийства