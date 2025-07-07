https://ria.ru/20250707/ssha-2027793321.html
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 07.07.2025
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:47:00+03:00
2025-07-07T23:47:00+03:00
2025-07-07T23:56:00+03:00
сша
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Боснии и Герцеговины в размере 30%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, босния и герцеговина, дональд трамп, вашингтон (штат)
США, В мире, Босния и Герцеговина, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины
США вводят дополнительную пошлину в 35% на товары из Боснии и Герцеговины