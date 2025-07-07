https://ria.ru/20250707/ssha-2027793321.html

США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины

США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 07.07.2025

США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины

Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:47:00+03:00

2025-07-07T23:47:00+03:00

2025-07-07T23:56:00+03:00

сша

в мире

босния и герцеговина

дональд трамп

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Боснии и Герцеговины в размере 30%.

https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html

сша

босния и герцеговина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, босния и герцеговина, дональд трамп, вашингтон (штат)