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США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 07.07.2025
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23:47 07.07.2025 (обновлено: 23:56 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ssha-2027793321.html
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 07.07.2025
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:47:00+03:00
2025-07-07T23:56:00+03:00
сша
в мире
босния и герцеговина
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Боснии и Герцеговины в размере 30%.
https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html
сша
босния и герцеговина
вашингтон (штат)
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сша, в мире, босния и герцеговина, дональд трамп, вашингтон (штат)
США, В мире, Босния и Герцеговина, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
США вводят дополнительную пошлину на товары из Боснии и Герцеговины

США вводят дополнительную пошлину в 35% на товары из Боснии и Герцеговины

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары Боснии и Герцеговины в размере 30%.
Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Боснии и Герцеговины в размере 30%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса
Вчера, 23:41
 
СШАВ миреБосния и ГерцеговинаДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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